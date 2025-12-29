За 9 месяцев 2025 года владимирские ломбарды выдали более 52 тысяч займов на сумму свыше 1 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество договоров займа сократилось

За 9 месяцев 2025 года владимирские ломбарды выдали более 52 тысяч займов на сумму свыше 1 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество договоров займа сократилось на 3,5%, но объёмы выданных средств увеличились на 12%. На начало октября на территории региона было зарегистрировано 19 ломбардов и 61 дополнительный офис компаний. Число заёмщиков