В администрации города Владимира определили открытые площадки для запуска фейерверков: в Ленинском районе – земельный участок на ул. Фатьянова на пустыре за гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный — 7»; в Октябрьском районе – в районе затона (пляжа) на реке Клязьма, а также в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей»; во Фрунзенском районе –