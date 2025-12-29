О старте работ сообщили в администрации города Владимира. Памятник Юрию Долгорукому уже доставили в областной центр. Скульптуру установят на смотровой площади возле Свято-Георгиевского

О старте работ сообщили в администрации города Владимира. Памятник Юрию Долгорукому уже доставили в областной центр. Скульптуру установят на смотровой площади возле Свято-Георгиевского храма. Высота памятника — 5 метров, материал — бронза, вес — до 5 тонн. Стоимость скульптуры – более 22 миллионов рублей. В течение двух дней памятник установят. А благоустройство территории вокруг памятника