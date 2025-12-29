На смотровой площадке рядом с Георгиевским храмом во Владимире установили масштабный памятник Юрию Долгорукому. Пятиметровая бронзовая скульптура весом около пяти тонн, созданная по

На смотровой площадке рядом с Георгиевским храмом во Владимире установили масштабный памятник Юрию Долгорукому. Пятиметровая бронзовая скульптура весом около пяти тонн, созданная по проекту победителя конкурса — мастера Петра Добаева, изображает князя с макетом храма в одной руке и мечом, на который он опирается другой. Как поясняют в городской администрации, выбор места для монумента не