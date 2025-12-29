Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

В Камешковском районе Владимирской области произошло серьезное дорожно‑транспортное происшествие. Авария случилась 27 декабря у деревни Новая Печуга на трассе 17К‑7.Так, в 14:22 возле деревни Новая Печуга столкнулись два автомобиля. Известно, что в аварии есть пострадавшие. Однако детали о их состоянии пока уточняются.На место оперативно прибыли экстренные службы. В ликвидации последствий ДТП 20 человек и 6 единиц техники.Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.