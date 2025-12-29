Предприятие не имеет утверждённой программы контроля качества питьевой воды, не проводит обязательные лабораторные исследования.

Во Владимирской области Роспотребнадзор выявил систематические нарушения в работе МУП «Стимул» из города Курлово Гусь-Хрустального района. Об этом рассказалиПредприятие не имеет утверждённой программы контроля качества питьевой воды, не проводит обязательные лабораторные исследования и не передаёт их результаты. Предупреждение ведомства осталось без последствий, поэтомудело передали в суд, который полностью поддержал требования надзорного органа.Решение ещё не вступило в силу, стороны могут подать апелляцию.