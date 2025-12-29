Благодаря этим правилам новогодняя ночь будет праздничной и безопасной.

Жителям Владимирской области напомнили, как установить ёлку, чтобы не спровоцировать пожар. Об этом рассказалиДерево ставят на прочную подставку подальше от батарей и занавесок, украшают только заводскими гирляндами с исправным кабелем, а вилки не перегружают. Бумажные игрушки, свечи и вата под запретом, пиротехнику в квартирах использовать нельзя, бенгальские огни разрешены только взрослым и вдали от ёлки. Иллюминацию выключают перед уходом из дома.Благодаря этим правилам новогодняя ночь будет праздничной и безопасной.