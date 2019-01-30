Apple исполнила закон о локализации персональных данных, обязывающий российские и иностранные компании хранить и обрабатывать личную информацию россиян на территории РФ. Согласно Реестру операторов персональных данных, ООО Эппл Рус была внесена в базу на основании приказа от 29 декабря 2018 года.

Apple исполнила закон о локализации персональных данных, обязывающий российские и иностранные компании хранить и обрабатывать личную информацию россиян на территории РФ. Согласно "Реестру операторов персональных данных", ООО "Эппл Рус" была внесена в базу на основании приказа от 29 декабря 2018 года.В записи сказано, что "Эппл Рус" начала обрабатывать персональные данные 29.12.2011. В графе "сведения о местонахождении баз данных" указана Россия."Компания 'Эппл Рус' представила уведомление о начале обработки персональных данных и была внесена в реестр операторов", — цитирует ТАСС пресс-службу Роскомнадзора. Плановая проверка компании на соблюдение закона о персональных данных назначена на 1 февраля.Напомним, что закон о локализации персональных данных россиян вступил в силу 1 сентября 2015 года. В соответствии с ним любая компания, ориентированная на обработку и хранение личных данных российских пользователей, обязана хранить эту информацию на серверах в РФ. В случае отказа деятельность этой фирмы может быть заблокирована на территории России.”Роскомнадзор напомнил Google о необходимости соблюдать законы читайте такжеЗа неисполнение закона Роскомнадзор 21 января возбудил административные дела в отношении Twitter и Facebook. Ответы, ранее данные представителями этих компаний, ведомство не устроили: они "не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем".