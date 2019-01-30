Apple выпустила отчет за три месяца с октября по декабрь 2018-го, 1-й квартал 2019-го в финансовом календаре компании. Выручка совсем немного превысила консенсус-прогноз аналитиков, составив 84,3 млрд долларов. Это на 5% меньше, чем годом ранее.

Apple выпустила отчет за три месяца с октября по декабрь 2018-го, 1-й квартал 2019-го в финансовом календаре компании. Выручка совсем немного превысила консенсус-прогноз аналитиков, составив 84,3 млрд долларов. Это на 5% меньше, чем годом ранее.Показатель существенно меньше, чем Apple исходно ожидала заработать — в ноябре компания сообщала, что он составит от 89 до 93 млрд. Однако в начале января Тим Кук в письме инвесторам предупредил, что реальность до ожиданий не дотягивает.В пресс-релизе, посвященном выходу отчета, Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone — главной составляющей бизнеса компании — на 15%, до 52 млрд долларов. Особенно сильное падение — на 27% — зарегистрировано в Китае, также плохие результаты показали многие развивающиеся рынки, где местные валюты в прошлом году заметно просели относительно доллара.В то же время, подчеркивают в Купертино, все остальные направления бизнеса за исключением смартфонов показали в отчетном периоде рост. Выручка от услуг (App Store, Apple Music и т.п.) увеличилась на 19%, продажи Mac в деньгах подросли на 9%, iPad — на 17%, а направление "Надеваемые устройства, дом и аксессуары" продемонстрировало 33-процентный рост выручки.В Apple также сообщили новую статистику: общая численность пользователей устройств компании составила к концу декабря 2018-го 1,4 млрд человек. Это на 100 млн больше, чем было в конце января 2018-го. Финансовый директор Apple Лука Маэстри сообщил в ходе обсуждения отчета с аналитиками, что число активных пользователей iPhone на конец декабря 2018-го достигло 900 млн.