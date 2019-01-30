Во время выступления генпрокурора России Юрия Чайки в Совете Федерации 32-летний сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков хотел покинуть зал заседаний. Остаться Арашукова попросила председатель Совета Валентина Матвиенко. После этого сенатор был задержан.

Во время выступления генпрокурора России Юрия Чайки в Совете Федерации 32-летний сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков хотел покинуть зал заседаний. Остаться Арашукова попросила председатель Совета Валентина Матвиенко. После этого сенатор был задержан.Это произошло в самом начале пленарного заседания, сообщает ТАСС. Часть его прошла в закрытом режиме и для журналистов не транслировалась в течение получаса. Кроме генпрокурора на заседании присутствовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сенатор Арашуков обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в организации преступного сообщества и участии в нем.Арашуков выступать на заседании верхней палаты российского парламента со словами в свою защиту отказался. После этого сенаторы проголосовали за лишение своего коллеги депутатской неприкосновенности и дали согласие на его привлечение к уголовной ответственности. Источники в соцсетях отвмечают, что лифты и выходы к залу заседания были блокированы сотрудниками спецслужб, а на первом этаже находилась группа сотрудников ФСБ. Арашуков пытался сбежать сначала вниз амфитеатра зала заседаний, а затем вверх.Рауф Арашуков – сын крупного предпринимателя в нефтегазовой отрасли России. В 31 год он стал самым молодым сенатором за всю историю Совета Федерации. Членство Арашукова в партии "Единая Россия" сейчас приостановлено.Следствие располагает информацией о причастности сенатора к убийствам зампреда общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Эти убийства были совершены в 2010 году. Показания на сенатора дали три подозреваемых по делу об убийстве. После этого дело об убийстве карачаевских политиков было передано в центральный аппарат Следственного комитета.Жуков был убит несколькими выстрелами в марте 2010 года. По подозрению в убийстве был задержан конфликтовавший с убитым Расул Аджиев. Суд предполагаемого убийцы оправдал в 2012 году. Но в августе 2018 года он написал явку с повинной, признавшись в убийстве.На советника главы Карачаево-Черкесии в мае 2010 года в Черкесске напали трое неизвестных. Они избили Фраля Шебзухова бейсбольными битами, а когда он попытался убежать от бандитов, то его застрелили.За убийство Шебзухова были осуждены четверо человек — Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов. Они также обвинялись в покушении на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.