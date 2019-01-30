В Магнитогорске после столкновения двух легковых автомобилей подрались участники аварии. Расстроенный происшествием водитель одной из машин без лишних разговоров ринулся в бой на своего оппонента и нанес ему несколько ударов.

В Магнитогорске после столкновения двух легковых автомобилей подрались участники аварии. Авария и потасовка попала на видео, снятое камерой наблюдения.Инцидент произошел на перекрестке улиц Карла Маркса и Грязнова: водитель поворачивающего автомобиля не убедился в безопасности своего маневра и зацепил несущуюся на разрешающий сигнал светофора легковушку.Подбитую машину занесло, она вылетела на встречную полосу и, чудом не задев других участников движения, остановилась. Из нее выбежал водитель и без лишних слов набросился на водителя, которого посчитал виновником аварии.После недолгой, но ожесточенной потасовки, участников ДТП удалось разнять. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.