Космонавт Алексей Овчинин успешно прошел медицинское обследование и допущен до полетов на орбиту. Решение вынесла комиссия Центра подготовки полетов, в которую вошли специалисты Роскосмоса, Минобороны и Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, института медико-биологических проблем и самого ЦПК.

Космонавт Алексей Овчинин успешно прошел медицинское обследование и допущен до полетов на орбиту. Решение вынесла комиссия Центра подготовки полетов, в которую вошли специалисты "Роскосмоса", Минобороны и Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, института медико-биологических проблем и самого ЦПК, пишет агентство "Интерфакс".Согласно графику полетов, опубликованному "Росксосмосом", первый в 2019 году старт должен состояться 1 марта. Однако 30 января стало известно, что его перенесли на 14 марта. На МКС отправятся Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кох.Напомним, первый полет Овчинина и Хейга закончился аварией. Ракета-носитель "Союз" взорвалась всего через 165 секунд после отрыва от земли. К счастью, сработала система аварийного спасения космического корабля. Она увела капсулу с экипажем в сторону от ракеты и мягко посадила. Никто не пострадал.