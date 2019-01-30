Лия Ахеджакова дала откровенное интервью. Легендарная актриса пристыдила Максима Галкина за его поведение и отношение к ней.

Лия Ахеджакова дала откровенное интервью. Легендарная актриса пристыдила Максима Галкина за его поведение и отношение к ней.стала героиней передачи на для YouTube-канале "Культура памяти". Прославленная артистка высказалась о своих коллегах и партнерах. К примеру, о Людмиле Гурченко она высказалась очень тепло. По ее словам, Люся была таким партнером, о котором можно только мечтать. При этом Ахеджакова не стала отрицать, что Гурченко обладала непростым характером. У Лии и Людмилы было несколько стадий общения: какое-то время они тесно дружили, но могли и не общаться. Более того, Гурченко с Ахеджаковой даже не здоровалась, и та знает, почему. "Я не виновата была. Я просто не учла одну из историй ее жизни", – призналась актриса.А вот об интервью Ксении Собчак на канале "Дождь" Лия Ахеджакова высказалась крайне негативно. "...Задает мне такие неловкие вопросы... Я могла бы встать и уйти, но... иногда я боюсь встать в позу, что и надо. наверно, было сделать. Но я себе сказала: "Лиля, сейчас играем интеллигентного человека. Мы умеем принимать чужое мнение, даже если оно нас оскорбляет", – рассказала артистка.Однако актриса нетерпимо относится к тому, что о ней говорят в Сети. По ее мнению, она не должна допускать. чтобы ее имя "трепали в интернете в каком-то отвратительном качестве". "Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин, пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!" Это не по возрасту", – жестко обозначила Лия Ахеджакова.При этом артистка дала понять, что хорошо относится к Максиму Галкину, считая его "достойнейшим". "Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный талантливы человек как Галкин смеет немножко поиздеваться надо мной ради успеха у зрителей", – констатировала артистка.