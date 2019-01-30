Нападающий сборной Германии Сандро Вагнер перешел из Баварии в китайский Тяньцзинь Тэда. 31-летний участник чемпионата мира 2018 подписал контракт сроком на два года.

Нападающий сборной Германии Сандро Вагнер перешел из "Баварии" в китайский "Тяньцзинь Тэда". 31-летний участник чемпионата мира 2018 подписал контракт сроком на два года.Воспитанник "Баварии" Сандро Вагнер дважды становился чемпионом Германии в составе родного клуба в 2008 и 2018 годах. Однако свои лучшие сезоны Сандро провел в "Хоффенхайме", где и стал игроком сборной Германии. В январе прошлого года Вагнер вернулся в Мюнхен.В нынешнем сезоне Сандро Вагнер сыграл 12 матчей и забил один мяч. В большинстве встреч нападающий выходил на замену.