Команда исследователей из Гонконга доказала, что высыпаться жизненно необходимо. По словам ученых, недосып повреждает ДНК человека, причем делает это крайне быстро.

Команда исследователей из Гонконга доказала, что высыпаться жизненно необходимо. По словам ученых, недосып повреждает ДНК человека, причем делает это крайне быстро, сообщает Newsroom.Гонконгские исследователи сами приняли участие в собственном эксперименте. Они взяли анализ крови у 49 коллег, которые регулярно работали в ночные смены. Выяснилось, что у этих испытуемых наблюдались большие разрывы ДНК, а также их низкие экспрессии репарации.При этом у тех ученых, которые работали днем, с ДНК все было в порядке.Исследователи отмечают, что подобные нарушения наблюдались у людей даже после одной бессонной ночи."Нам очевидно, что дефицит сна и ночные смены приводят к развитию хронических заболеваний", — отметили гонконгцы.Тем тревожнее, что в исследовании принимали участие молодые люди возрастом до 30 лет.