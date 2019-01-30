Не так давно
светская львица, певица и модель Алена Кравец осталась
на улице. Супруг-мультимиллионер выкинул
ее из роскошного особняка и заблокировал
все ее кредитные карты. К счастью для
Алены мир не без добрых людей – обычный
менеджер по продажам приютил ее в своей
однокомнатной хрущевке.
Не так давно
светская львица, певица и модель Алена Кравец осталась
на улице. Супруг-мультимиллионер выкинул
ее из роскошного особняка и заблокировал
все ее кредитные карты. К счастью для
Алены мир не без добрых людей – обычный
менеджер по продажам приютил ее в своей
однокомнатной хрущевке.
Новая жизнь
оказалась для Кравец серьезным испытанием.
Линялые обои и мебель советских времен
удручающе действуют на красавицу. Но
Алена не теряет присутствия духа: теперь
она сама готовит, убирает и ходит в
супермаркет за продуктами.
К слову,
теперь шопинг больше не приносит
удовольствия. На зарплату нового
возлюбленного в 100 тысяч рублей особо
не разгуляешься. Видео, на котором
светская львица закупает продукты к ужину, продемонстрировали в эфире программы
"На самом деле" Первого канала.
В кадре Кравец
прогуливается среди стеллажей магазина
для бедных. Девушка явно чувствует себя
не в своей тарелке. Пенсионеры и работяги
косо смотрят на белокурую красотку в
шиншилловой шубе и с бриллиантами в ушах.
"Икра
кабачковая. Я только черную икру всегда
ела, а теперь вот икра заморская", -
вздыхает модель рассматривая содержимое
своей корзины. Картофель по акции,
капуста квашеная с яблоками, салат —
дешево и для фигуры хорошо: "Я вообще
могу на семечках и орешках. Я же
вегетарианка".
Для нового
возлюбленного Алена решила купить
что-нибудь мясное. Подойдя к прилавку
с готовыми блюдами знаменитость
растерялась, продавца не было на месте.
"Молодые люди, подойдите, пожалуйста,
вот как оттуда взять курицу? Я первый
раз в таком магазине", – обратилась она
к другим покупателям. Посетители супермаркета посоветовали обратится к кому-нибудь из персонала.
"Девушка,
девушка, обслужите меня", – крикнула
Кравец проходящей сотруднице.
"Можно рот заткнуть, и пойди сама себя
обслужить!" – получила она резкий ответ. Спустя время
униженной красавице все же удалось
получить заветную курицу с чесноком в пластиковом лотке – Алену обслужил другой продавец.