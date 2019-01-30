Не так давно светская львица, певица и модель Алена Кравец осталась на улице. Супруг-мультимиллионер выкинул ее из роскошного особняка и заблокировал все ее кредитные карты. К счастью для Алены мир не без добрых людей – обычный менеджер по продажам приютил ее в своей однокомнатной хрущевке.

Не так давносветская львица, певица и модель Алена Кравец осталасьна улице. Супруг-мультимиллионер выкинулее из роскошного особняка и заблокировалвсе ее кредитные карты. К счастью дляАлены мир не без добрых людей – обычныйменеджер по продажам приютил ее в своейоднокомнатной хрущевке.Новая жизньоказалась для Кравец серьезным испытанием.Линялые обои и мебель советских временудручающе действуют на красавицу. НоАлена не теряет присутствия духа: теперьона сама готовит, убирает и ходит всупермаркет за продуктами.К слову,теперь шопинг больше не приноситудовольствия. На зарплату новоговозлюбленного в 100 тысяч рублей особоне разгуляешься. Видео, на которомсветская львица закупает продукты к ужину, продемонстрировали в эфире программы"На самом деле" Первого канала.В кадре Кравецпрогуливается среди стеллажей магазинадля бедных. Девушка явно чувствует себяне в своей тарелке. Пенсионеры и работягикосо смотрят на белокурую красотку вшиншилловой шубе и с бриллиантами в ушах."Икракабачковая. Я только черную икру всегдаела, а теперь вот икра заморская", -вздыхает модель рассматривая содержимоесвоей корзины. Картофель по акции,капуста квашеная с яблоками, салат —дешево и для фигуры хорошо: "Я вообщемогу на семечках и орешках. Я жевегетарианка".Для новоговозлюбленного Алена решила купитьчто-нибудь мясное. Подойдя к прилавкус готовыми блюдами знаменитостьрастерялась, продавца не было на месте."Молодые люди, подойдите, пожалуйста,вот как оттуда взять курицу? Я первыйраз в таком магазине", – обратилась онак другим покупателям. Посетители супермаркета посоветовали обратится к кому-нибудь из персонала."Девушка,девушка, обслужите меня", – крикнулаКравец проходящей сотруднице."Можно рот заткнуть, и пойди сама себяобслужить!" – получила она резкий ответ. Спустя времяуниженной красавице все же удалосьполучить заветную курицу с чесноком в пластиковом лотке – Алену обслужил другой продавец.