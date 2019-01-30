Конфликт актера и режиссера продолжает набирать обороты.
Недавно Максим Виторган решил нанести новый удар своему сопернику Константину Богомолову.
Конфликт актера и режиссера продолжает набирать обороты.
Недавно Максим Виторган решил нанести новый удар своему сопернику Константину Богомолову.
В начале января на странице режиссера в Instagram появилась
старая фотография, на которой изображен известный писатель Фазиль Искандер в
окружении читателей. Мать Константина сидит в центре и опирается на плечо
прозаика. В подписи к снимку Богомолов поделился своими философскими
размышлениями о том, как социальные сети создают ложные иллюзии.
"Главное при общении с
соцсетями не превратить жизнь в иллюзию. Иллюзию пребывания там, где тебя нет,
благодаря геотегам, иллюзию, что прошлое живо благодаря старым фото, иллюзию
счастья, любви, смысла, и прочая. Жизнь там, вне этой странной ленты. А здесь -
пена. А я в Риме, с Анной. Фото из детства. Мама – в центре, опершись
на плечо Фазиля Искандера", – написал он.
В среду, 30 января, опубликовал в Stories цитату
автора "Созвездия Козлотура" о том, что такое порядочность. "Человек
должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях и при любой власти.
Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости",
– отметил он. Последние два слова актер подчеркнул красной линией. К цитате он добавил
фразу "Немного о личном".
Многие поклонники заподозрили, что супруг телеведущей Ксении Собчак неслучайно привел слова писателя, с котором была лично знакома мать режиссера. Вполне вероятно, что таким образом артист хотел напомнить Константину Богомолову, как должен вести
себя достойный человек.
Напомним, в декабре прошлого года в Сети стали
появляться слухи о разладе в семье и Ксении Собчак. Поклонники стали все чаще
видеть телеведущую в компании режиссера. Позднее в СМИ появилась новость
о том, что известный актер напал на Богомолова и разбил ему нос. Константин отказался от госпитализации, передает канал РЕН ТВ.