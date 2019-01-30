Конфликт актера и режиссера продолжает набирать обороты. Недавно Максим Виторган решил нанести новый удар своему сопернику Константину Богомолову.

Конфликт актера и режиссера продолжает набирать обороты.Недавно Максим Виторган решил нанести новый удар своему сопернику Константину Богомолову.В начале января на странице режиссера в Instagram появиласьстарая фотография, на которой изображен известный писатель Фазиль Искандер вокружении читателей. Мать Константина сидит в центре и опирается на плечопрозаика. В подписи к снимку Богомолов поделился своими философскимиразмышлениями о том, как социальные сети создают ложные иллюзии."Главное при общении ссоцсетями не превратить жизнь в иллюзию. Иллюзию пребывания там, где тебя нет,благодаря геотегам, иллюзию, что прошлое живо благодаря старым фото, иллюзиюсчастья, любви, смысла, и прочая. Жизнь там, вне этой странной ленты. А здесь -пена. А я в Риме, с Анной. Фото из детства. Мама – в центре, опершисьна плечо Фазиля Искандера", – написал он.В среду, 30 января, опубликовал в Stories цитатуавтора "Созвездия Козлотура" о том, что такое порядочность. "Человекдолжен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях и при любой власти.Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости",– отметил он. Последние два слова актер подчеркнул красной линией. К цитате он добавилфразу "Немного о личном".Многие поклонники заподозрили, что супруг телеведущей Ксении Собчак неслучайно привел слова писателя, с котором была лично знакома мать режиссера. Вполне вероятно, что таким образом артист хотел напомнить Константину Богомолову, как должен вестисебя достойный человек.Напомним, в декабре прошлого года в Сети сталипоявляться слухи о разладе в семье и Ксении Собчак. Поклонники стали все чащевидеть телеведущую в компании режиссера. Позднее в СМИ появилась новостьо том, что известный актер напал на Богомолова и разбил ему нос. Константин отказался от госпитализации, передает канал РЕН ТВ.