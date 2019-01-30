Нападающий Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин сделал две голевых передачи в домашней игре с Баффало Сейбрз, в котором его команда уступила 4:5. Однако болельщики подвергли российского легионера обструкции.

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин сделал две голевых передачи в домашней игре с "Баффало Сейбрз", в котором его команда уступила 4:5. Однако болельщики подвергли российского легионера обструкции.Когда диктор называл фамилию Панарина, с трибун раздавались свист и неодобрительные выкрики. Так болельщики отреагировали на новость о том, что Артемий не собирается продлевать контракт с клубом.Панарин, чей контракт истекает в июне, приостановил переговоры по ному договору. Руководство "Коламбуса" заинтересовано в том, чтобы Артемий остался. Однако сам хоккеист еще не сделал окончательный выбор и близок к тому, чтобы уйти в конце сезона. Этот факт и огорчил болельщиков.