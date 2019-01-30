Болельщики футбольной сборной ОАЭ отличились неординарным поступком во время полуфинального матча Кубка Азии против Катара — случившееся на трибунах затмило происходившее на поле. Поклонники хозяйки турнира забросали обувью футболистов команды Катара, во время их празднования второго забитого мяча.

Болельщики футбольной сборной ОАЭ отличились неординарным поступком во время полуфинального матча Кубка Азии против Катара — случившееся на трибунах затмило происходившее на поле. Поклонники хозяйки турнира забросали обувью футболистов команды Катара, во время их празднования второго забитого мяча.Матч проходил исключительно при поддержке местных болельщиков поскольку граждане Катара не смогли попасть на территорию ОАЭ для посещения матчей турнира, сообщает телеканал "Россия 24". Единственным представителем Катара, который в настоящее время находится в Эмиратах, является президент комитета по соревнованиям Азиатской конфедерации футбола Сауд Аль-Моханнади. Он является непосредственно ответственным за проведение азиатского первенства.Сборная Катара крупно обыграла ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии, где сыграет с Японией. Финал пройдет 1 февраля в Абу-Даби.