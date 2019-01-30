Жена
мульмиллионера Алена Кравец променяла
роскошный особняк на скромную однушку
на окраине столицы. Светская львица
переехала к новому возлюбленному и
намерена подать на развод.
Жена
мульмиллионера Алена Кравец променяла
роскошный особняк на скромную однушку
на окраине столицы. Светская львица
переехала к новому возлюбленному и
намерена подать на развод.
Алена всегда
кичилась богатством своего избранника.
Роскошный дом, штат прислуги, шикарные
авто и изысканные украшения – настоящая
сказка была обыденностью для светской
львицы.
Однако
отношения с супругом Русланом складывались
непросто. Бизнесмен не был верен Алене
и как-то раз поднял на нее руку. Кравец
мужа простила, однако спустя пару лет
история повторилась.
Алена устроила
Руслану скандал, заподозрив в измене. В
ответ на обвинения супруг избил ее и
выгнал из дома. Вскоре он заблокировал
все ее кредитные карты.
"Два года
назад у нас был конфликт, Руслан клялся,
что больше меня никогда не тронет
пальцем, но, видимо, его агрессивное
поведение не лечится. Человек не может
себя контролировать. Он снова поднял на меня руку", – рассказала Алена в эфире
программы "На самом деле" Первого
канала.
Модель
отмечает, что уже месяц не может попасть
в собственный дом и встретиться с
11-летней дочерью. Также Алена призналась,
что бизнесмен приводил в их общий дом
18-летнюю девушку, которую представил
как помощницу. "У нее даже образования
соответствующего не имеется. Что может
эта девочка? Чем она ему может помочь?"
– недоумевает модель.
Супруг
знаменитости также стал участником
шоу. Руслан Кравец заявил, что рассказы
об избиении – это "фантазии" Алены, он
и пальцем ее не трогал.
"Она сама
ушла из дома, хлопнув дверью. Я ее не
держал, но, когда я понял, что она
скрывается от меня и в любой момент
может фокус выкинуть, я приказал, чтобы
в мое отсутствие ее не пускали", – заметил
Руслан.
После Кравец
сообщила присутствующим, что наняла
адвоката и подает на развод. Также модель
собирает доказательства неверности
мужа. По условиям брачного контракта в
случае измены супруга Алене отойдет
особняк и десятки миллионов на счетах.
Светская львица уверена, что сможет
отсудить у Руслана большую часть его
богатств.
Теперь "бомжующая" Кравец живет в линялой хрущевке, в которой ее приютил хороший друг. Она начала
новую жизнь – готовит, убирает,
ходит за продуктами в супермаркет, своими силами пытается вывести тараканов. "Я
поняла, что 25 тысяч в день спокойно можно
прожить", – добавила красотка.
Новый приятель
Алены Михаил Чумбаев, работающий простым
менеджером по продажам, с удовольствием
помогает девушке. Правда с его зарплатой в 100 тысяч рублей это непросто. "Она сказала, что
муж за ней следит, ей грозит опасность,
я не мог человека в беде оставить", -
заметил он. Молодой человек уверен, что
пока еще жена мультимиллионера искренне
влюблена в него.