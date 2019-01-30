Жена мульмиллионера Алена Кравец променяла роскошный особняк на скромную однушку на окраине столицы. Светская львица переехала к новому возлюбленному и намерена подать на развод.

Женамульмиллионера Алена Кравец променялароскошный особняк на скромную однушкуна окраине столицы. Светская львицапереехала к новому возлюбленному инамерена подать на развод.Алена всегдакичилась богатством своего избранника.Роскошный дом, штат прислуги, шикарныеавто и изысканные украшения – настоящаясказка была обыденностью для светскойльвицы.Однакоотношения с супругом Русланом складывалисьнепросто. Бизнесмен не был верен Аленеи как-то раз поднял на нее руку. Кравецмужа простила, однако спустя пару летистория повторилась.Алена устроилаРуслану скандал, заподозрив в измене. Вответ на обвинения супруг избил ее ивыгнал из дома. Вскоре он заблокировалвсе ее кредитные карты."Два годаназад у нас был конфликт, Руслан клялся,что больше меня никогда не тронетпальцем, но, видимо, его агрессивноеповедение не лечится. Человек не можетсебя контролировать. Он снова поднял на меня руку", – рассказала Алена в эфирепрограммы "На самом деле" Первогоканала.Модельотмечает, что уже месяц не может попастьв собственный дом и встретиться с11-летней дочерью. Также Алена призналась,что бизнесмен приводил в их общий дом18-летнюю девушку, которую представилкак помощницу. "У нее даже образованиясоответствующего не имеется. Что можетэта девочка? Чем она ему может помочь?"– недоумевает модель.Супругзнаменитости также стал участникомшоу. Руслан Кравец заявил, что рассказыоб избиении – это "фантазии" Алены, они пальцем ее не трогал."Она самаушла из дома, хлопнув дверью. Я ее недержал, но, когда я понял, что онаскрывается от меня и в любой моментможет фокус выкинуть, я приказал, чтобыв мое отсутствие ее не пускали", – заметилРуслан.После Кравецсообщила присутствующим, что нанялаадвоката и подает на развод. Также модельсобирает доказательства неверностимужа. По условиям брачного контракта вслучае измены супруга Алене отойдетособняк и десятки миллионов на счетах.Светская львица уверена, что сможетотсудить у Руслана большую часть егобогатств.Теперь "бомжующая" Кравец живет в линялой хрущевке, в которой ее приютил хороший друг. Она началановую жизнь – готовит, убирает,ходит за продуктами в супермаркет, своими силами пытается вывести тараканов. "Японяла, что 25 тысяч в день спокойно можнопрожить", – добавила красотка.Новый приятельАлены Михаил Чумбаев, работающий простымменеджером по продажам, с удовольствиемпомогает девушке. Правда с его зарплатой в 100 тысяч рублей это непросто. "Она сказала, чтомуж за ней следит, ей грозит опасность,я не мог человека в беде оставить", -заметил он. Молодой человек уверен, чтопока еще жена мультимиллионера искренневлюблена в него.