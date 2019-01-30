Бывший полузащитник сборной Швейцарии Рамон Вега намерен баллотироваться на пост президента ФИФА. Выборы главы мирового футбола пройдут в июне 2019 года.

Бывший полузащитник сборной Швейцарии Рамон Вега намерен баллотироваться на пост президента ФИФА. Выборы главы мирового футбола пройдут в июне 2019 года.47-летний финансист Рамон Вега, в прошлом футболист сборной Швейцарии, "Селтика", "Тоттенхэма" и "Уотфорда", объявил о желании бороться за пост президента ФИФА. Теперь Веге нужно заручиться поддержкой пяти национальных ассоциаций и до 5 февраля подать заявку для участия в выборах.Если Веге удастся зарегистрировать свою кандидатуру, то станет соперником своего соотечественника Джанни Инфантино. Действующий президент ФФА ранее объявил желание идти на второй срок.