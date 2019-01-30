iPhone XS Max работает моим основным смартфоном примерно четыре месяца — пора рассказать о впечатлениях от долговременного использования. Тем более, есть ощущение, что модель эта будет актуальна еще не год и не два (и даже не три). Причем тут автомобиль в заголовке? Постепенно разберемся.

iPhone XS Max работает моим основным смартфоном примерно четыре месяца — пора рассказать о впечатлениях от долговременного использования. Тем более, есть ощущение, что модель эта будет актуальна еще не год и не два (и даже не три). Причем тут автомобиль в заголовке? Постепенно разберемся.Он очень большойПросто гигантский. Может, такое впечатление усугубляется "родным" эппловским чехлом, но после iPhone X привыкнуть к XS Max было непросто. Да и смартфоны с большими экранами бывают удобнее: у экрана Huawei Mate 20 Pro диагональ меньше всего на 0,1 дюйма, но из-за изгиба по краям и более узкого корпуса топовый телефон китайской фирмы в руке гораздо удобнее, даже если надеть на него чехол. Постепенно с размерами смиряешься, тем более что 6,5-дюймовый OLED экран сверхвысокого (2688x1242) разрешения — это, вообще-то, здорово. Почему? Потому что смотреть YouTube или Instagram, читать, играть на большом экране удобнее.Еще об экране, чтобы два раза не вставать — это лучший (не только в смысле возможностей матрицы, но и в смысле точности её калибровки) дисплей у премиальных смартфонов сегодня. Максимальная яркость выше, чем у iPhone X, цветопередача — точнее. И не забываем про True Tone, подстройку цветопередачи под освещение. Что такое, вообще, хороший экран для смартфона? Имхо, такой экран, который не замечаешь: он не слепнет на солнце и не режет глаз в темноте, сильно не бликует, цвета изображения не вызывают вопросов под разными углами: в общем, видишь картинку, а не экран. И у iPhone XS Max среди всех смартфонов, которые я тестировал, дисплей как раз самый "незаметный".Наконец, еще одна вещь, улучшению которой способствует размер смартфона — звук. Я привык думать, что встроенные динамики смартфонов годятся только для громкой связи, всегда доставал наушники, играя, слушая подкасты, смотря YouTube или, тем более, кино. В случае с XS Max всё иначе: для подкастов и роликов на YouTube я ленюсь даже AirPods из кармана вытаскивать. Звук стереодинамиков тут один из лучших в современных смартфонах.Проблема чехлаЖизнь — не карамелька, постоянно приходится выбирать из двух зол. Иногда этих зол больше, что тоже восторга не вызывает. Если для вас любая сумма меньше пары тысяч долларов — мелочь, можно, конечно, о последствиях падения телефона на твердую поверхность не задумываться. Для тех, кого вынужденное расставание с сотней тысяч рублей всё же способно немного огорчить, эксплуатация iPhone XS Max без чехла — зло.Толстый чехол на iPhone XS Max — тоже зло, потому что большой, но тонкий смартфон становится очень большим и толстым, его труднее вытаскивать из тесных карманов, потому что кожа чехла скользит хуже, чем стекло и металл корпуса. Фирменный кожаный чехол Apple очень хорош — сделан аккуратно, сидит идеально, кнопки жмутся четко, поверхность за пару месяцев благородно старится. Но какой же iPhone в нем здоровый…Думаете, тонкий чехол вроде Totallee или Peel case — идеальное решение? Нет, это просто еще одно зло: вам кажется, что смартфон защищен (и до какой-то степени это правда — от царапин), вы становитесь беспечны, однажды сто тысяч рублей встречаются с обстоятельствами непреодолимой силы вроде асфальта, и к вам в этот день приходит сокровенное знание: сколько на самом деле стоит заменить экран самого дорогого айфона за всю историю Apple.Моему тестовому iPhone XS Max пока везёт: никаких повреждений он, благодаря чехлу, не получил, хотя жесткую посадку совершал не раз. Есть микроскопические царапины на экране, но видно их, только если как следует натрешь стекло тряпочкой и повернешь телефон под нужным углом к свету. Про износ стальной рамки в режиме эксплуатации "мне пофиг, куплю ещё один" ничего сказать не могу — телефон почти все время в чехле, так что металл выглядит как новый.Лучший смартфон для съемки видеоХотите снимать смартфоном видео уровня, недоступного любому другому смартфону (на момент написания этого текста, разумеется) — покупайте iPhone XS или XS Max. По сравнению с "десяткой" улучшили всё. Главное — динамический диапазон: снимаете селфи-видео на фоне закатного неба, и это небо выглядит именно как небо, а не как беспросветное "молоко", как на iPhone X. То же касается и тыловой камеры, спасибо технологии Смарт-HDR.Второй плюс: автофокус резко поумнел. Третий — оптическая стабилизация стала более совершенной и больше не конфликтует с ручными стабилизаторами типа DJI Osmo 2. Четвертый — стереозвук, запись сразу воспринимается более живой. Жаль, что при съемке в полумраке — например в клубе, баре — iPhone XS Max немного проигрывает Android-смартфонам с более светосильной оптикой.Что касается фото, есть смартфоны, готовые посоревноваться по качеству с iPhone XS Max (или обычным XS — фотомодули у парочки одинаковые) в некоторых сценариях вроде ночной съемки или "дальнобойного" зума. Человек, готовый копаться ради каждого кадра в настройках ручного режима, вероятно, сможет выжать из сенсора и оптики Huawei P20 Pro больше, чем из штатной камеры iPhone XS Max. Но если взять все возможные сценарии повседневной съемки, и снять в каждом с десяток фото, "айфон" выдаст гораздо больше годных кадров на "автомате". Да, и портретный режим реализован в новых iPhone XS/XS Max лучше, с большим вниманием к деталям, чем у любого другого смартфона.Кстати, если вы снимаете фото и видео только для того, чтобы выложить в Instagram, тем более в виде "сториз" — забудьте всё, что только что прочитали. Для 90% сюжетов вам подойдет любой смартфон дороже 15 000 рублей, для 99% сюжетов — дороже 25 000. Серьёзно: за те две секунды, что проходят у зрителя между "увидел фотку" и "поставил лайк, листаю дальше" никто просто не успевает заметить разницу. И выбор сюжета и того, как освещен кадр, в сто раз важнее качества камеры.Не просто мощность — мощность с запасомЦентральный чип в iPhone XS Max на данный момент остается самым производительным на рынке. Qualcomm Snapdragon 855 в некоторых задачах, возможно, сможет его обойти, но смартфонов с ним в продаже не будет до весны, так что сейчас XS Max — самый быстрый из доступных за деньги. И важно тут не то, что WhatsApp будет запускаться на десятую долю секунды раньше. Важно, что и через три года, если Apple не решит опять тайком притормозить пользовательские смартфоны в очередной операционке, это по-прежнему будет очень быстрый смартфон — как сейчас остается быстрым на iOS 12 iPhone 7 2016-го года.Кроме того, Face ID работает лучше, чем на прошлогоднем iPhone X. Это мне очень хорошо заметно при использовании в машине, когда смартфон закреплен под углом и немного сбоку на воздуховоде. Проблемы с распознаванием постоянно возникают только в одной ситуации — когда пытаешься разблокировать телефон, лежа в постели. Кстати, специалисты, изучающие сон, вообще рекомендуют на ночь оставлять телефон в другой комнате — не из-за какого-там вымышленного вредного излучения. Эффект чисто психологический: близость гаджета, в котором столько всего потенциально важного и интересного, может мешать заснуть.Батарея тут тоже с запасом — если честно, я уже забыл когда последний раз подключал этот смартфон к пауэрбанку. Обычно к вечеру у меня остается 30-40% батареи, иногда — больше, в поездках — около 15-20%. Правда, в обычные дни я всё же больше времени провожу за компьютером, чем со смартфоном в руке. И да, беспроводная зарядка — очень удобно и хорошо. А вот отсутствие зарядного устройства для быстрой зарядки по проводу в комплекте со смартфоном — нехорошо и неудобно.ОгорчительноеНикто не идеален — и у Apple бывают проблемы с продуманностью интерфейсов, пусть и не такие чудовищные, как у ее китайских коллег. Есть ощущение, что у программистов из Купертино не дошли руки модифицировать интерфейс XS Max под гигантский экран, его просто скопировали с более-менее удобно ложащегося в руку iPhone X. Хотя здравый смысл подсказывает: на (очень) большом смартфоне всё важное, что предстоит нажимать, должно быть снизу.Например, вызов "Пункта управления" или "Центра уведомлений": достать их на XS Max в одно движение, держа смартфон одной рукой и не перехватывая его, просто невозможно. Да, свайп снизу вверх по нижнему краю экрана сдвигает изображение вниз — но тогда для доступа к уведомлениям или быстрым переключателям придется сделать еще одно движение. Лишнее.Точно так же неудобно тянуться к значкам на домашнем экране, когда их мало и они принудительно "притянуты" к верхнему краю. Что именно мешает создателям iOS позволить пользователю размещать значки свободно, там, где удобно ему — загадка. Точно так же остается загадкой, почему спрятан в настройках переключатель качества видеосъемки: чтобы сменить 4K на FullHD или частоту кадров, в большинстве других смартфонов достаточно сделать пару нажатий, не покидая приложения "Камера".Может, все эти мелкие неудобства интерфейса — способ незаметно подтолкнуть пользователей к использованию поиска и "искусственно интеллектуальных" подсказок Siri, которые доступны на домашнем экране по свайпу сверху вниз в любом месте? Ну а что — экраны крутятся, нейросети учатся. Лично я прибегаю к поиску в iOS всё чаще и чаще, печатая название искомой программы или пункта настроек — практика чем-то сродни управлению компьютером из командной строки DOS. Но часто так оказывается быстрее и проще.Телефон? Автомобиль!К концу 2018-го окончательно стало ясно: времена бурного развития смартфонных технологий, когда что ни год, то революция, остались позади. С каждым следующим обновлением производители могут предложить пользователям все меньше и меньше: ну правда, кто будет менять исправный и не тормозящий смартфон из-за того, что фронтальная камера у него не в "челке", а встроена в экран?Следовательно, и подход к покупке смартфона стоит пересмотреть: это больше не новомодная штука, устаревающая за год, а просто еще один радикально расширяющий ваши возможности инструмент вроде компьютера или личного автомобиля. Инструмент, которым при правильном выборе вы сможете без проблем пользоваться года три, а то и больше.Да, за цену iPhone XS Max можно купить вышеупомянутый автомобиль — очень сильно подержанный, но на ходу. Вот только со смартфоном в руках многие проводят больше времени, чем в автомобиле — так что крупная инвестиция в один из лучших продуктов на рынке, при условии что он не устареет за пару лет, для многих любителей "самого-самого" может оказаться вполне оправданной. Не для всех, разумеется — а только для тех, кто а) хочет именно Apple и b) достаточно состоятелен, чтобы не задумываться в масштабе сотни тысяч рублей о соотношении цены с извлекаемой из покупки пользой. У сверхдорогого iPhone XS Max с этим параметром, сами понимаете, не очень. Для всех остальных, к счастью, на рынке масса смартфонов, которые при цене в 20 — 40 000 рублей по показателю "извлекаемой пользы" неумолимо приближаются к "айфонам".