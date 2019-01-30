Учить местные администрации работе в интернете и реакции на негатив в соцсетях будет Институт развития интернета. На его семинарах научат пользоваться Инцидент-менеджментом, вести официальные аккаунты и анонимные Telegram-каналы

Институт развития интернета (ИРИ) с февраля займется сопровождением руководства регионов в работе с соцсетями, рассказали РБК три собеседника, близких к ИРИ, и подтвердили источник, близкий к администрации президента, а также председатель совета ИРИ Леонид Левин.Обучение региональных властей работе в интернете и соцсетях, в частности, будет проходить в рамках семинаров на базе президентских полпредств, говорят собеседники РБК в ИРИ. В феврале планируется проведение семинаров для региональных правительств Северо-Кавказского федерального округа.Полномочия и функционал института расширяются, ставятся новые задачи, и одна из этих задач — повышение цифровой грамотности чиновников в регионах, говорит председатель общего собрания учредителей ИРИ, глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Леонид Левин.ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее, — отмечает источник, близкий к администрации президента.Курировать образовательные программы в регионах будет Владимир Табак, который станет замдиректора ИРИ, говорят два его знакомых. Он будет учить регионы вести интернет-коммуникации с жителями, вести аккаунты, готовить контент и проводить интернет-социологию, говорит один из собеседников издания. Табак был недоступен для комментариев. Владимир Табак занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года, а до этого фигурировал в СМИ как продюсер вышедшего в 2010 году ко дню рождения Путина календаря со студентками журфака МГУ.