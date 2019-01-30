Спорная шутка учительницы физкультуры спровоцировала избиение ребенка на уроке. Первоклассник Ваня проявил нерасторопность. Он долго завязывал шнурки, побежал выполнять упражнения, поскользнулся, а затем упал. Сегодня у нас день каннибала, - объявила преподавательница.

Спорная шутка учительницы физкультуры спровоцировала избиение ребенка на уроке. Первоклассник Ваня проявил нерасторопность. Он долго завязывал шнурки, побежал выполнять упражнения, поскользнулся, а затем упал. "Сегодня у нас день каннибала", — объявила преподавательница."Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!" – продолжила физкультурница.После этого дети накинулись на одноклассника и начали его бить. Мальчик рассказал родителям, что ему досталось ногами по голове. Запись разговора пострадавшего ребенка с родителями получил телеканал "РЕН ТВ". Это произошло на уроке в школе подмосковных Химок.После этого до головы ребенка нельзя было дотронуться, отметил отец ребенка. Вся голова мальчика болела. Родители обратились в травмпункт. В результате 8-летнего мальчика с сотрясением головного мозга госпитализировали московскую Детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой. Мальчик держится молодцом, но с ним, чтобы избавить его от психологической травмы, будет работать психолог.Оказалось, что подобные "шутки" дети неоднократно слышали от учительницы. Просто очередная "каннибальская шутка" спровоцировала детей на жестокое обращение с одноклассником.Беседу с директором школы, родителями пострадавшего ребенка и учительницей физкультуры провела уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Проверку произошедшего проводит главк МВД по городу Химки.Директор школы Наталья Данилюк отметила, что учительница физкультуры много лет работала только со старшими классами. С первоклассниками она работает первый год после большого перерыва. По мнению директора школы, где дети избили одноклассника, учитель физкультуры выбрала неправильные методы работы и вовремя не остановила детей. Преподаватель сильно переживает случившееся, заверила Наталья Данилюк.Учительница физкультуры, ставшая невольной причиной случившегося, после бесед с директором школы и подмосковным детским омбудсменом написала заявление об уходе из школы по собственному желанию. Сейчас она находится на больничном.