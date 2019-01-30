Журналиста либерального издания Новая газета Дениса Короткова подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Известность он получил прежде всего своими скандальными материалами, которые часто критикуются экспертами и другими представителями журналистского сообщества. Нередко в статьях упоминалось имя ресторатора Евгения Пригожина.

Журналисталиберального издания "Новая газета" Дениса Короткова подозревают всотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Известность онполучил прежде всего своими скандальными материалами, которые часто критикуются экспертами и другими представителями журналистскогосообщества. Нередко в статьях упоминалось имя ресторатора ЕвгенияПригожина.Говорить о сотрудничестве Короткова со спецслужбами Незалежнойначали после скандального материала, где он раскрыл данные о российскихвоенных, принимавших участие в борьбе с терроризмом в Сирии, пишетиздание.Статьянаделала много шума. Многие члены журналистского и экспертногосообществ предположили, что в сливе информации о российских военных необошлось без украинских спецслужб.Короткова начали обвинять в тесных связях с СБУ и нанесении вреда своим же соотечественникам. Однако в беседе с корреспондентом The Bell он опроверг сотрудничество со спецслужбами Незалежной.Вместес тем журналист не стал объяснять причины ухода из питерского издания"Фонтанка". Редакция рассталась с Коротковым вскоре после той самойскандальной публикации о российских военных в Сирии.Темлюбопытнее признание главного редактора "Фонтанки" Александра Горшкова.Он утверждает, что решение об уходе Короткова стало для него неприятнойнеожиданностью.Подробнокомментировать обвинения против скандально известного журналистаглавред не стал, отметив лишь, что не располагает информацией о связяхсвоего бывшего подчиненного с СБУ и другими спецслужбами."Нафоне всплывших о Короткове данных слова и самого журналиста, и егобывшего руководителя звучат неубедительно", – утверждает "Русскаяпланета".Напомним,ранее Денис Коротков посетил форум российской оппозиции "Россия вместоПутина", который почему-то прошел в одной из стран Евросоюза. Цельподобных мероприятий – "выдоить" деньжат у приехавших спонсоров икураторов, отмечают эксперты.