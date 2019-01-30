В подмосковном музее-заповеднике Мелихово после реставрации открыли дом Чехова. Писатель прожил в нем семь лет. Принимал в усадьбе пациентов, которые съезжались к нему со всей округи, и именно здесь написал свою знаменитую Чайку.

В подмосковном музее-заповеднике Мелихово после реставрации открыли дом Чехова. Писатель прожил в нем семь лет. Принимал в усадьбе пациентов, которые съезжались к нему со всей округи, и именно здесь написал свою знаменитую "Чайку". Музей обновил свою экспозицию, чтобы посетители смогли больше узнать о семье классика отечественной литературы.Он вновь такой, каким был больше века назад: уютный, небольшой, почти теряется в заснеженных деревьях. Музей Чехова в Мелихове в день рождения писателя открывает свои двери после полугодовой реставрации.Ремонта в усадьбе не было больше полувека. Основание дома сильно просело, стены покосились. Откладывать реставрацию уже было нельзя. Восстановили декор фасада, укрепили фундамент и чердачные перекрытия. Само здание подняли почти на метр. Обновили и экспозицию — для посетителей воссоздали комнату матери Чехова.Интерьеры восстанавливали по многочисленным фотографиям, письмам, заметкам и неожиданным находкам. Всего 30 тысяч экспонатов: автографы, подлинные фотографии, одежда (знаменитый белый картуз и пальто писателя), медицинские склянки и саквояж.Под окном кабинета Антона Павловича стояли скамейки. Как говорят, уже в 4-5 утра они были заняты. К местному доктору приезжали со всех окрестных деревень. Он принимал здесь пациентов, ездил на вызовы, готовил лекарства и хранил их в специальных аптечных шкафчиках — они в доме врача есть практически в каждой комнате.Все, кажется, так, как и было 120 лет назад. Вот-вот семья соберется за обеденным столом с белоснежной скатертью. В гостиной продолжат игру в лото. А Антон Павлович погрузится в работу в кабинете, где его ждут любимая чернильница, карандаш и пенсне.Писатель прожил здесь 7 лет. В этом доме гостили Гиляровский, Немирович-Данченко, Левитан. Уединялся Чехов в построенном им флигеле. Здесь написал "Чайку", сюда вернулся после ее провала в Петербурге, здесь позже переживал оглушительный успех постановки в МХТ. Отсюда уже в тяжелом состоянии с туберкулезом отправился в Ялту."Чехов уехал в Ялту по совету врачей, как ни обидно ему было уезжать. Он очень сожалел об отъезде из Мелихова, это был первый его самостоятельный дом, поэтому он его очень любил", — рассказывает Константин Бобков, генеральный директор Государственного музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово".После реставрации музей заживет своей насыщенной экскурсионной жизнью. А уже в мае веранда усадьбы вновь станет сценой для спектаклей юбилейного международного фестиваля "Мелиховская весна".