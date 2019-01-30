В Риге прошли обыски у мэра города Нила Ушакова. Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии обследовали дом градоначальника, а также его рабочий кабинет в Рижской думе.

В Риге прошли обыски у мэра города Нила Ушакова. Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии обследовали дом градоначальника, а также его рабочий кабинет в Рижской думе. С места работы изъяты компьютер и большая папка с документами, сообщает агентство BNS со ссылкой на источники. Официально в думе ситуацию пока не комментируют.Между тем, один из лидеров латвийской партии "Согласие" Янис Урбанович, членом которой является мэр Риги, сообщил журналистам, что об обысках узнал от СМИ. По его словам, он пытался связаться с Нилом Ушаковым, но ему это не удалось, передает "Интерфакс".