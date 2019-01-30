В Национальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них Коламбус Блю Джекетс проиграл на своем льду Баффало Сэйбрз. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу мечей.

В Национальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них "Коламбус Блю Джекетс" проиграл на своем льду "Баффало Сэйбрз". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "мечей"."Свитеры" на протяжении всего матча выступали в роли догоняющих и даже несмотря на старания российского нападающего Артема Панарина, который совершил две результативные передачи и голкипера Сергея Бобровского, совершившего 29 сейвов, потерпели минимальное поражение.Проигрыш от "Баффало" стал для "Коламбуса" третьим подряд, после которого в активе "жакетов" осталось 59 очков и 7 место в Восточной конференции. "Сэйбрз" же 56 баллами располагаются на 9 строчке все того же Востока.В еще двух матчах дня "Бостон Брюинз" на своей площадке проиграл "Виннипег Джетс" (3:4), а "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался столь же гостеприимным, как и остальные хозяева в этот день и проиграл "Филадельфии Флайерз" со счетом 0:1.