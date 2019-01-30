В Санкт-Петербурге продолжается теннисный турнир ВТА с призовым фондом 883 тысячи долларов. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг соревнований.

В Санкт-Петербурге продолжается теннисный турнир ВТА с призовым фондом 883 тысячи долларов. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг соревнований.В стартовом матче турнира Екатерина Александрова нанесла поражение британке Кэти Батлер в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:1. Поединок продолжался два часа.Следующей соперницей Екатерины станет чешка Тереза Мартинцова. Это будет третья встреча теннисисток. В активе каждой из девушек по одной победе.