Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Тройка лидеров – Исландия, Швейцария и Финляндия. Россия оказалась лишь на 108-м месте.

Исландия названа самой безопасности страной мира. Рейтинг составил журнал Global Finance.Следом, по версии издания, идут Швейцария и Финляндия. В десятку лидеров также вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.Россия оказалась лишь на 108-м месте из 128. Эксперты пришли к выводу, что у нас высокий уровень преступности, экономический спад, а кроме того, Россия несет угрозу миру. Следом за РФ в рейтинге стоит Камбоджа. США оказались на 65-м месте из-за высокого уровня преступности и вероятности природной катастрофы.Самыми небезопасными странами мира признаны Гватемала, Йемен и Филиппины.Между тем ранее эксперты составили рейтинг самых комфортных городов мира. И российский Нижний Новгород в нем опередил такие города, как Торонто, Брюссель, Мадрид и Лос-Анджелес.