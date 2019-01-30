Выясняются любопытные подробности вчерашнего съезда в Киеве, на котором Петр Порошенко объявил о намерении побороться за второй президентский срок. Известная украинская рэп-исполнительница Алена Савренко пролила свет на детали организации мероприятия. Как оказалось, люди поучаствовали в нем не по своей воле.

Выясняютсялюбопытные подробности вчерашнего съезда в Киеве, на котором ПетрПорошенко объявил о намерении побороться за второй президентский срок.Известная украинская рэп-исполнительница Алена Савренко пролила свет надетали организации мероприятия. Как оказалось, люди поучаствовали в немне по своей воле.По словам Савренко, более известной под псевдонимом Alyona Alyona,на съезд Порошенко ее заманили обманом и фактически подставили.Артистка рассказала, что изначально ей предложили принять в конференциипо благотворительности с участием меценатов и активистов. Она не знала,что едет на политическое мероприятие.Исполнительницаотметила, что целью мероприятия якобы была помощь детскому саду. "Ясогласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампаниюПетра Порошенко", – написала Савренко на своей странице в Facebook.Пословам артистки, когда она все поняла, то поспешила покинутьмероприятие. Участвовать в деятельности каких-либо политическихорганизаций она отказалась.Неменее интересные сведения о подготовке съезда озвучил бывший замглавыадминистрации президента Украины Андрей Портнов. Чиновник отметил, чтоокружению пришлось уговаривать мэров городов посетитьмероприятие, а массовку завозить автобусами.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О выдвижении на второйсрок объявил в ходе вчерашнего съезда в Киеве. По егословам, Незалежная должна продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз.Социологипо-разному оценивают рейтинг Порошенко. Кто-то утверждает, что за главугосударства готовы проголосовать 12% украинцев, другие уверяют, что17%. Третьи и вовсе уверяют, что реальный уровень поддержки президента -ниже 10%.