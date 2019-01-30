Выясняются
любопытные подробности вчерашнего съезда в Киеве, на котором Петр
Порошенко объявил о намерении побороться за второй президентский срок.
Известная украинская рэп-исполнительница Алена Савренко пролила свет на
детали организации мероприятия. Как оказалось, люди поучаствовали в нем
не по своей воле.
Выясняются
любопытные подробности вчерашнего съезда в Киеве, на котором Петр
Порошенко объявил о намерении побороться за второй президентский срок.
Известная украинская рэп-исполнительница Алена Савренко пролила свет на
детали организации мероприятия. Как оказалось, люди поучаствовали в нем
не по своей воле.
По словам Савренко, более известной под псевдонимом Alyona Alyona,
на съезд Порошенко ее заманили обманом и фактически подставили.
Артистка рассказала, что изначально ей предложили принять в конференции
по благотворительности с участием меценатов и активистов. Она не знала,
что едет на политическое мероприятие.
Исполнительница
отметила, что целью мероприятия якобы была помощь детскому саду. "Я
согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию
Петра Порошенко", – написала Савренко на своей странице в Facebook.
По
словам артистки, когда она все поняла, то поспешила покинуть
мероприятие. Участвовать в деятельности каких-либо политических
организаций она отказалась.
Не
менее интересные сведения о подготовке съезда озвучил бывший замглавы
администрации президента Украины Андрей Портнов. Чиновник отметил, что
окружению пришлось уговаривать мэров городов посетить
мероприятие, а массовку завозить автобусами.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О выдвижении на второй
срок объявил в ходе вчерашнего съезда в Киеве. По его
словам, Незалежная должна продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз.
Социологи
по-разному оценивают рейтинг Порошенко. Кто-то утверждает, что за главу
государства готовы проголосовать 12% украинцев, другие уверяют, что
17%. Третьи и вовсе уверяют, что реальный уровень поддержки президента -
ниже 10%.