Депутаты городского совета и сотрудники мэрии столицы Карелии были эвакуированы из служебных помещений в здании на проспекте Ленина после получения сообщения о минировании. Правоохранительные органы проводят проверку.

Утром в среду, 30 января, сотрудники мэрии и городского совета Петрозаводска были вынуждены покинуть служебные помещения из-за угрозы минирования. Процесс эвакуации запечатлела на видео камера наблюдения компании "Ситилинк".В правоохранительные органы поступило сообщения о том, что здание на проспекте Ленина в столице Карелии заминировано.В настоящее время правоохранительные органы проверяют дом, в мероприятиях задействованы кинологи со служебными собаками, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.Отметим, что подобные сообщения зафиксированы еще в нескольких городах России. Так, в Великом Новгороде из-за звонков о минировании закрыты все школы и проведена эвакуация в областной клинической больнице, сообщения с угрозой теракта поступили на электронные адреса школ Архангельска, в Архангельской области злоумышленники "заминировали" около десяти учебных заведений.