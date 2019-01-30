Все федеральные трассы в Саратовской области полностью открыли для движения. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.

Все федеральные трассы в Саратовской области полностью открыли для движения. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.Спасатели в круглосуточном режиме расчищают дороги после мощных снегопадов, военные также помогают справиться с последствиями прохождения циклона, сообщает "Россия 24". После расчистки федеральных трасс сотрудники МЧС перешли к региональным и муниципальным дорогам.По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки ухудшения погоды ждать не стоит.