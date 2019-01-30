Лера Кудрявцева приступила к съемкам новых выпусков ток-шоу Секрет на миллион. Для работы над внешностью популярной ведущей хорошенько поработали, причем, по мнению фанатов, не только гример.

Лера Кудрявцева приступила к съемкам новых выпусков ток-шоу "Секрет на миллион". Для работы над внешностью популярной ведущей хорошенько поработали, причем, по мнению фанатов, не только гример.Хорошенько отдохнув в Омане с матерью и сестрой, вернулась в Москву и с головой окунулась в работу. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеблондинка опубликовала фотографии, сделанные во время съемок новых выпусков ток-шоу "Секрет на миллион", в котором знаменитости откровенно отвечают на самые неудобные вопросы, чтобы заработать побольше денег.Представители отечественного шоу-бизнеса пришли в восторг от вида Леры Кудрявцевой. "Красотка", – коротко высказала свое мнение певица Валерия. "Хороша!!!! Как никогда!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Натали. "Красивущая!" – охарактеризовала ведущую ее коллега Маша Малиновская. Ее соведущий по шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера тоже не смог сдержать эмоций: "Лучшая!!!!"Однако не все порадовались за эффектную ведущую. Многие поклонники по какой-то им известной причине сделали вывод, что Лера прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы так выглядеть. "Она делала подтяжку лица. Глаза натянутые", – сходу определил "диванный эксперт". Лера Кудрявцева ему даже ответила: "получился комплимент :)".Впрочем, не все фанаты точно уверены в природе преображения телеблондинки. "Лера! Раньше вы были намного милее, что с вами? Сделали операцию или что то другое? Но вы другая, раньше больше мне нравились". Лера Кудрявцева объяснила, что с не "не так". "что со мной? 47 лет всего лишь ;)))" – констатировала телеведущая.