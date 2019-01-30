Легендарная, любимая, несравненная – эпитеты к имени Алисы Фрейндлих можно подбирать бесконечно. И все равно будет мало. Петербурженка, она всегда с радостью приезжает в Москву. Здесь теплый, отзывчивый зал, и я поняла, что наша питерская публика ни фига не сравнится – она холодная и молчаливая, – призналась она корреспонденту Дни.ру. Но в этот раз в столицу она отправилась не только на гастроли.

Легендарная, любимая, несравненная – эпитеты к имени Алисы Фрейндлих можно подбирать бесконечно. И все равно будет мало. Петербурженка, она всегда с радостью приезжает в Москву. "Здесь теплый, отзывчивый зал, и я поняла, что наша питерская публика ни фига не сравнится – она холодная и молчаливая", – призналась она корреспонденту "Дни.ру". Но в этот раз в столицу она отправилась не только на гастроли.Нынешний год для Алисы Бруновны юбилейный – она отметит 85-летний юбилей. Подарок же сделала сама – и себе, и всем поклонникам! – согласившись поучаствовать в записи аудиоспектакля "Алиса в стране чудес" по книге Льюиса Кэрролла.Она с 2014 года играет в постановке Андрея Могучего "Алиса" на сцене БДТ, поэтому запись аудиокниги сочла логичным продолжением той своей обласканной критиками и публикой работы. "Тем более, я не могла отказать, зная, какие люди будут рядом со мной", – рассказала она в интервью "Дни.ру".Действительно, знакомую всем с детства сказку озвучили лучшие актеры страны – Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Лия Ахеджакова, Леонидд Ярмольник, Игорь Верник, Михаил Боярский, Евгений Миронов. Последний, кстати, признался, что оробел, узнав о предстоящей работе с Фрейндлих. "Ты боялся меня? Дурачок!" – рассмеялась в ответ ироничная Алиса Бруновна.Аудиоспектакли сегодня редко выпускаются, а уж тем более, для детей. Но работа получилась замечательной еще и потому, что все вырученные от продажи диска деньги пойдут в благотворительный фонд под­держ­ки де­я­те­лей ис­кус­ства"Артист",созданный десять лет назад Евгением Мироновым и его единомышленниками.Правда, на презентации диска Алиса Фрейндлих побыла совсем мало – выпила чая, сказала теплые слова, успела перекурить в гримерке, дать несколько автографов и поспешила от из театра Евгения Миронова в студию Ивану Урганту, который ждал актрису для съемки в своем авторском шоу на Первом канале. И оставила ощущение огромной яркой кометы, которая пролетела мимо тебя.