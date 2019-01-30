Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России проводят обыски в здании администрации Балашихи. Изымают документы, телефоны и флэш-карты. По некоторым данным, внезапная проверка может быть связана с историей о взятках за незаконное выделение муниципальных земель под строительство.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России проводят обыски в здании администрации Балашихи. Изымают документы, телефоны и флэш-карты. По некоторым данным, внезапная проверка может быть связана с историей о взятках за незаконное выделение муниципальных земель под строительство. Но официально подробности этого дела пока не раскрывают, отмечает телеканал "Россия 1".Обыски проходят сразу в кабинетах нескольких чиновников мэрии. По некоторым данным, обыски могут быть связаны также с получением крупной взятки чиновником, работающем в балашихинском управлении транспорта, дорог и связи.Ранее после прошедших в его офисе обысков был задержан глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Следователи нашли у него 565 земельных участков стоимостью более 10 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2011 году Шестун поспособствовал незаконной продаже четырех участков под гипермаркет. Только в этом эпизоде был нанесен ущерб Серпуховскому району на 62 миллиона рублей.