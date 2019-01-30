Турецкий Галатасарай отказался от покупки нападающего Спартака Зе Луиша. Клуб из Стамбула намерен пригласить нападающего французского Лилля Лоика Реми.

Турецкий "Галатасарай" отказался от покупки нападающего "Спартака" Зе Луиша. Клуб из Стамбула намерен пригласить нападающего французского "Лилля" Лоика Реми.Попытка "Галатасарая" приобрести Зе Луиша завершилась неудачей. Предложенная турками цена в 7 миллионов евро не устроила москвичей, а платить больше самый титулованный клуб Турции не может из-за риска нарушить правило финансового фэйр-плей. Поэтому, "Галатасарай" вынужден был искать другие варианты.Высока вероятность переезда на берега Босфора нападающего "Лилля" Лоика Реми. "Галатасарай" собирается арендовать 32-летнего футболиста с перспективой дальнейшего выкупа. Реми известен по выступлениям за "Марсель", "Челси" и сборную Франции. Несколько лет назад им интересовался и "Спартак".