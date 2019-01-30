Они украли сигареты, шоколад, чипсы и деньги

Они украли сигареты, шоколад, чипсы и деньгиВ Гороховецком районе подростка обвиняют в краже и вовлечении несовершеннолетнего в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В октябре прошлого года 18-летний парень предложил 13-летнему родственнику вместе ограбить магазин. Они прошли через незапертую дверь в сельский магазин «Продукты», откуда украли сигареты, шоколад, чипсы и деньги на сумму 3755 рублей.В полицию обратилась продавец магазина. Подозреваемых задержали. Ребята во всем сознались, рассказав, что хотели скрыть кражу и не вызвать подозрения, поэтому взяли немного товаров, а из кассы достали только 2 тысячи рублей мелкими купюрами.Уголовное дело направлено в суд.