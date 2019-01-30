Поведение представителей украинской делегации на переговорах Контактной группы становится все более провокационным.

Поведение представителей украинской делегации на переговорах Контактной группы становится все более провокационным.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.По его словам, представители Украины демонстрируют все более истеричное и провокационное поведение, все чаще пытаясь подменить обсуждение конкретных тем разговорами на отвлеченные темы, не связанные с вопросами, поднимаемые в рамках Контактной группы.Грызлов сообщил, что официальный Киев не идет на контакт с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, не желая вести с ними конструктивный диалог и накручивая ситуацию в преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся в марте 2019 года.