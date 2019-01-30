Популярный певец нелестно отозвался о поклонниках, которые обвиняют его в том, что он набрал лишний вес. Дима Билан объяснил, почему на самом деле он выглядит на сцене полным.

Популярный певец нелестно отозвался о поклонниках, которыеобвиняют его в том, что он набрал лишний вес. Дима Билан объяснил, почему на самом деле он выглядит на сцене полным.На данный момент исполнитель активно готовится к сольному концерту. Недавнопевец побывал на приеме у врача, чтобы узнать, как правильно дышать на сцене. "А на сцене начинаешь петь животом, и кто-то этофотографирует. Все говорят: "О, у чувака живот!". Идиоты!", – отметил .Собеседница согласилась с музыкантом.В подписи к ролику было указано, что "дышать животом" во времявыступления необходимо для того, чтобы улучшить манеру исполнения, держать нотудольше. "Вот вам – дышать диафрагмой (животом) – это профессионально, и профессионалыподтверждают! При том что я худой, но вдруг выпуклый живот на сцене – это позволяетдвигаться во время пения, долго держать ноту и т.д. (здесь орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – передает слова звезды VladTime.Недавно решил поэкспериментировать со своейвнешностью и убрал растительность на лице. Снимок нового образа онразместил в своем микроблоге в Instagram. Такие перемены пришлисьпо вкусу поклонникам певца. Пользователи считают, что исполнитель стал выглядеть гораздо моложе.