Популярный певец нелестно отозвался о поклонниках, которые
обвиняют его в том, что он набрал лишний вес. Дима Билан объяснил, почему на самом деле он выглядит на сцене полным.
Популярный певец нелестно отозвался о поклонниках, которые
обвиняют его в том, что он набрал лишний вес. Дима Билан объяснил, почему на самом деле он выглядит на сцене полным.
На данный момент исполнитель активно готовится к сольному концерту. Недавно
певец побывал на приеме у врача, чтобы узнать, как правильно дышать на сцене. "А на сцене начинаешь петь животом, и кто-то это
фотографирует. Все говорят: "О, у чувака живот!". Идиоты!", – отметил .
Собеседница согласилась с музыкантом.
В подписи к ролику было указано, что "дышать животом" во время
выступления необходимо для того, чтобы улучшить манеру исполнения, держать ноту
дольше. "Вот вам – дышать диафрагмой (животом) – это профессионально, и профессионалы
подтверждают! При том что я худой, но вдруг выпуклый живот на сцене – это позволяет
двигаться во время пения, долго держать ноту и т.д. (здесь орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – передает слова звезды VladTime.
Недавно решил поэкспериментировать со своей
внешностью и убрал растительность на лице. Снимок нового образа он
разместил в своем микроблоге в Instagram. Такие перемены пришлись
по вкусу поклонникам певца. Пользователи считают, что исполнитель стал выглядеть гораздо моложе.