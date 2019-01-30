В детской больнице святого Владимира в Москве врачи спасли 11-летнего ребенка, который проглотил 27 магнитных шариков. Когда школьника доставили в медучреждение, он пояснил, что глотал их по одному и запивал водой. В итоге 4 шарика вышли естественным путем, а 23 пришлось выуживать магнитом.

В детской больнице святого Владимира в Москве врачи спасли 11-летнего ребенка, который проглотил 27 магнитных шариков.Когда школьника доставили в медучреждение, он пояснил, что глотал их по одному и запивал водой.Как рассказали Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, ребенку очень повезло, что магниты не "разбрелись" по кишечнику, а собрались в одну целую цепочку.В результате проскочили в кишечник только четыре шарика, которые прошли в прочной сцепке и вышли естественным путем. А вот 23 магнитных фрагмента пришлось "выуживать" эндоскопическим магнитным экстрактором, рассказали в департаменте.В результате врачи успешно извлекли их из желудка школьника. Сейчас ребенок уже здоров и выписан из больницы.