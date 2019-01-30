Здание окружили полицейские

Здание окружили полицейскиеВладимирцев, которые утром спокойно ехали на работу, серьезно обеспокоило, что из здания городской администрации на Горького, 36 эвакуировали всех людей. Возле мэрии стоят полицейские, приехала даже кинологическая служба. Неужели бомба?По словам одного из эвакуированных сотрудников, они действительно опасаются заминирования. Здания по соседству тоже оцеплены полицейскими.Официальной информации правоохранительные органы пока не дают. Мы будем следить за развитием событий.