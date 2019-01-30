Популярная российская певица Елена Темникова не устает радовать поклонников пикантными снимками. На сей раз предлогом для демонстрации своего тела стала новая туника.

Популярная российская певица Елена Темникова не устает радоватьпоклонников пикантными снимками. На сей раз предлогом для демонстрации своеготела стала новая туника.Бывшая звезда группы "Серебро" похвасталась новымприобретением. Темникова призналась фанатам, что просто влюбилась в красивуютунику. Но это, конечно, был лишь предлог."Я влюбилась. Это самая красивая туника", —написала Елена.Под туникой на Темниковой был белый слитный купальник,подчеркивающий стройную фигуру певицы. На одной из фотографий Елена в своемлюбимом ракурсе – демонстрирует зрителям накачанные ягодицы.Фанаты , как и следовало ожидать, в восторге. "Какой"орех" зачетный", "Очень красиво","Офигенная", "Без лишних слов", – восторгаются комментаторы.Поклонники Елены Темниковой в последнее время обсуждают изменения, произошедшие с внешностью певицы. Они уверены, что у артистки серьезные проблемы с кожей, которые она пытается скрыть с помощью косметики.Особенно ревностные "доброжелатели" развили эту тему и начали распространять слухи о зависимости Елены – мол, этими злоупотреблениями и вызваны проблемы с кожей.Тут уже не выдержала и пообещала злопыхателям подать иск в суд. Певица решила сама рассказать о своих проблемах. Темникова призналась, что у нее аутоиммунное заболевание, а проблемы с кожей – побочный эффект этого недуга.