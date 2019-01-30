Представители университета Майами вместе с коллегами из исследовательского центра Пью проследили зависимость между наличием у человека татуировок и количеством его половых партнеров. Оказалось, что люди с татуировками действительно более популярны чем те, кто не украсил свою кожу рисунками.

Представители университета Майами вместе с коллегами из исследовательского центра Пью проследили зависимость между наличием у человека татуировок и количеством его половых партнеров. Оказалось, что люди с татуировками действительно более популярны чем те, кто не украсил свою кожу рисунками, сообщает Brobible.В опросе исследователей участвовали 2 тысячи человек, родившихся после 1981 года. Татуировки оказались у более чем 40 процентов опрошенных. У каждого – в среднем 2-3 татуировки, у 18 процентов – от шести и более.Американские социологи пришли к выводу, что люди с татуировками более привлекательны для потенциальных половых партнеров, так как они более открыты и уверены в себе.Впрочем, оказалось, что у людей с татуировками повышенная склонность к психическим расстройствам. Кроме того, у них чаще возникают проблемы со сном.Профессор Каролина Мортенсен утверждает, что есть прямая связь между наличием татуировок и рискованным поведением их обладателей.В 2018 году исследователи выявили еще одну опасность нательных рисунков. У их обладателей может начаться воспаление мышц.