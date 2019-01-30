На фоне бурных обсуждений шансов кандидатов на пост президента Украины незамеченным остается еще один процесс, который имеет не менее важное значение для России. 24 февраля пройдут выборы в парламент Молдавии. Ожидается, что подавляющее количество мест в новом составе получат три политические силы.

На фоне бурных обсуждений шансов кандидатов на постпрезидента Украины незамеченным остается еще один процесс, который имеет неменее важное значение для России. 24 февраля пройдут выборы в парламентМолдавии. Ожидается, что подавляющее количество мест в новом составе получаттри политические силы.Явный фаворит предстоящих выборов – оппозиционная Партиясоциалистов Республики Молдова, ориентированная на восстановление тесногосотрудничества с Россией. Другой противник правящего режима – правый блок ACUM– активно поддерживается Западом. По прогнозам политологов, пока находящаяся увласти Демократическая партия Молдовы, возглавляемая олигархом ВладимиромПлахотнюком, также может получить значительное представительство в новомпарламенте.Согласно данным опросов, в том числе проведенныхамериканским Международным республиканским институтом (IRI), на которые ссылается в своей колонке в политолог, профессор ВШЭОлегМатвейчев, правящий режимнароду не угоден. Более того, он не устраивает ни Запад, ни Москву. Главныепричины – процветающая коррупция и деградирующая демократия.Казалось бы, правящий режим обречен. Однако умолдавской политики есть свои особенности, можно сказать даже чудеса. Одно изних – партия "Шор". Ее можно назвать новой надеждой Плахотнюка, призваннойповторить эффект "Нашей партии" – фаворита парламентской кампании 2014 года,которая была снята незадолго до выборов.Лидер партии "Шор" – Илан Шор – хорошо известен нетолько в Молдове. Богатый бизнесмен с широкими связями в России и Израиле. Однако,как утверждает основатель "Нашей партии" Ренато Усатый в опубликованном вСети видео, въезд Шору в Россию запрещен еще в январе 2015 года и как минимумна шесть лет. По одной из версий, запрет на въезд мог быть введен за нанесенныйв результате финансовых махинаций ущерб ряду российских банков. Вероятно,российское решение в отношении Шора стало определяющим и для его дальнейшейсудьбы в Молдове.Летом 2017 года Кишиневский суд приговорил его к семи с половиной годам годам тюрьмы за финансовые махинации. Как уже неоднократно сообщали СМИ, афера,в которой он участвовал, была настолько крупной, что в республике ее называют"преступлением века", а прокурор даже требовал для Шора 19 лет тюремногозаключения. Напомним, осенью 2014 года, в преддверии парламентских выборов, изтрех молдавских банков был выведен 1 миллиард долларов – сумма, эквивалентная натот момент 12% ВВП всей республики.Для того чтобы украсть деньги, мошенникампотребовалось всего несколько дней, в течение которых банки по принципуфинансовой карусели кредитовали подконтрольные Шору компании. Позже этисредства выводились на латвийские банковские счета компаний из Великобритании иГонконга.Все банки на момент махинации были связаны с бизнесменом: он занималпост председателя совета директоров Bancade Economii, а также являлся акционеромВаnса Sociala и Unibank. Более того, как выяснила нанятая Нацбанком Молдовы длярасследования махинации независимая компания Kroll, даже инкассаторская машина,на которой перевозились документы Ваnсаde Economii и которая позже была найденаобгоревшей, принадлежал охранному агентству Klassika Force Илана Шора.В результате аферы бюджету республики был нанесеногромный ущерб, поскольку затыкать финансовую дыру пришлось Нацбанку. СамогоИлана Шора задержали в июне 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмыванииденег, а в августе поместили под домашний арест по обвинению в "злоупотреблениислужебным положением во время управления банком". Шор сотрудничал соследствием. Фактически на основании данных им показаний был арестован и позжеприговорен к девяти годам тюремного заключения бывший премьер Молдовы ВладимирФилат.Самому Шору же пока удается уйти от того, чтобыприговор в отношении него был приведен в исполнение. Защита бизнесмена заявила,что подаст на апелляцию, но до сих пор, судя по информации из открытыхисточников, этого не было сделано. По сути, как можно предположить, делозатягивается намеренно. Причем, Шор не просто остается на свободе. Еще в 2015году он стал мэром города Оргеева, ведет активную политическую деятельность,руководя партией имени себя самого.Судя по всему, в нынешней парламентскойизбирательной кампании Шор копирует Ренато Усатого образца 2014 года.Получается не очень. Тем не менее рейтинги партии "Шор" ползут вверх, кзаветному шестипроцентному барьеру, да и в одномандатных округах активностьвысокая. Так что, вероятно, надежда Плахотнюка пока оправдывается.Оставим за скобками неоднозначность законодательнойсистемы Молдовы, пишет эксперт, которая позволяет людям, чья вина доказана в суде, участвоватьв выборах и занимать государственные должности. Серьезный и влиятельныйадминресурс здесь очевиден. Он дополнен концертами российских звезд, щедройблаготворительностью, громкими обещаниями и тому подобным. Все это, видимо,делается с единственной целью – убедить избирателя в своей пророссийскойнаправленности и создать впечатление, что жизнью простых граждан заботитполитика.На деле Илана Шора можно назвать типичным олигархомбез политических убеждений и идеологических пристрастий, который вынужденсегодня дружить с Плахотнюком, чтобы избежать реального уголовногопреследования. Создаваемый им образ в политике решает двоякую задачу:заполучить ту роль, которую когда-то играл Усатый, и обеспечить себе выживание.Способен ли молдавский избиратель увидетьпредлагаемый ему подвох в виде партии Шора, покажет время. Очевидно другое –запрет на въезд политикам и бизнесменам с такой репутацией в Россию более чемоправдан. И нужно это не только для того, чтобы избежать нанесения ущерба нашейстране. Может быть, это будет способствовать и приходу к власти в Кишиневездоровых политических сил, способных предложить народу Молдавии достойноебудущее, предполагает Олег Матвейчев.