"В полицию обратилась 54-летняя жительница столицы с заявлением о грабеже", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
"В полицию обратилась 54-летняя жительница столицы с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что поздно вечером на Изюмской улице города Москвы на неё напал неизвестный, который отобрал сумку с личными вещами и скрылся", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отделением дознания ОМВД России по району Южное Бутово по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими УВД по ЮЗАО подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний приезжий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк