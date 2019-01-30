"В полицию обратилась 54-летняя жительница столицы с заявлением о грабеже", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"В полицию обратилась 54-летняя жительница столицы с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что поздно вечером на Изюмской улице города Москвы на неё напал неизвестный, который отобрал сумку с личными вещами и скрылся", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Отделением дознания ОМВД России по району Южное Бутово по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими УВД по ЮЗАО подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний приезжий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк