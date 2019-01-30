Он продал часть наркотического средства своему знакомому

Он продал часть наркотического средства своему знакомомуВ Камешковском суде рассмотрели уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном сбыте наркотиков.Осенью прошлого года мужчина продал своему знакомому марихуану. Его поймали. Он признал свою вину. Правоохранителям камешковец объяснял, что периодически употреблял этот наркотик сам. Летом в лесу он нарвал куст дикорастущей конопли и хранил его у себя дома. А потом решил немного «помочь» своему приятелю.Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.