Известная телеведущая решила ответить на вопросы журналистов о том, в каких отношениях она состояла с сенатором Рауфом Арашуковым. Пост появился несколько часов назад на канале Тины Канделаки в Telegram.

Известная телеведущая решила ответить на вопросы журналистов о том, в каких отношениях она состояла с сенатором Рауфом Арашуковым. Пост появился несколько часов назад на канале Тины Канделаки в Telegram.Мужчину задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. По данным следствия, Арашуков причастен к двум убийствам и к давлению на свидетеля. Известно, что сенатор в прошлом состоял в дружеских отношениях с журналисткой. Они вместе занимались спортом.Популярный Telegram-канала о шоу-бизнесе с иронией спросил у телеведущей, о чем она разговаривала с госслужащим во время очередной пробежки. "Извините, Тина, не можем не поинтересоваться: о чем и на каком языке выобщались с сенатором Арашуковым на беговой дорожке?", – написал "Антиглянец".не смогла долго хранить молчание и прокомментировала случившееся. Звезда рассказала, что уже давно знакомас Арашуковым. Мужчина всегда производил впечатление приветливого идружелюбного человека, поэтому новость о его задержании огорчила ее.Телеведущая заявила,что ничего не знала о его криминальном прошлом. При этом журналистка добавила,что знакома со многими известными предпринимателями и государственными деятелями,но никогда не интересовалась подробностями их биографии."Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседскиобщались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как оченьобщительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что РауфаАрашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальнымсюрпризом", – пояснила она.По словам телеведущей, любой гражданин России, совершившийпреступление, должен понести наказание. От закона не уйдут даже те люди, которыезанимают высокую должность. "Я по-прежнему иногда слышу в контексте обсуждениячьих-то несметных сокровищ с придыханием добавляемую фразу: "ну его-то нетронут, он на самом верху договорился". Очнитесь. Пора понять: нетникакого "верха", с которым можно "договориться". Сегодняесть закон, и он работает", – отметила .Журналистка также не будет требовать, чтобы репортеры убрали их совместные фотографии из общего доступа. Она добавила, что "верит в справедливость и не верит в безнаказанность", и порекомендовала не нарушать закон даже тем, кто уверен в собственной неприкосновенности.