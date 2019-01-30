Известная телеведущая решила ответить на вопросы журналистов о том, в каких отношениях она состояла с сенатором Рауфом Арашуковым. Пост появился несколько часов назад на канале Тины Канделаки в Telegram.
Известная телеведущая решила ответить на вопросы журналистов о том, в каких отношениях она состояла с сенатором Рауфом Арашуковым. Пост появился несколько часов назад на канале Тины Канделаки в Telegram.
Мужчину задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. По данным следствия, Арашуков причастен к двум убийствам и к давлению на свидетеля. Известно, что сенатор в прошлом состоял в дружеских отношениях с журналисткой. Они вместе занимались спортом.
Популярный Telegram-канала о шоу-бизнесе с иронией спросил у телеведущей, о чем она разговаривала с госслужащим во время очередной пробежки. "Извините, Тина, не можем не поинтересоваться: о чем и на каком языке вы
общались с сенатором Арашуковым на беговой дорожке?", – написал "Антиглянец".
не смогла долго хранить молчание и прокомментировала случившееся. Звезда рассказала, что уже давно знакома
с Арашуковым. Мужчина всегда производил впечатление приветливого и
дружелюбного человека, поэтому новость о его задержании огорчила ее.
Телеведущая заявила,
что ничего не знала о его криминальном прошлом. При этом журналистка добавила,
что знакома со многими известными предпринимателями и государственными деятелями,
но никогда не интересовалась подробностями их биографии.
"Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски
общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень
общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа
Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным
сюрпризом", – пояснила она.
По словам телеведущей, любой гражданин России, совершивший
преступление, должен понести наказание. От закона не уйдут даже те люди, которые
занимают высокую должность. "Я по-прежнему иногда слышу в контексте обсуждения
чьих-то несметных сокровищ с придыханием добавляемую фразу: "ну его-то не
тронут, он на самом верху договорился". Очнитесь. Пора понять: нет
никакого "верха", с которым можно "договориться". Сегодня
есть закон, и он работает", – отметила .
Журналистка также не будет требовать, чтобы репортеры убрали их совместные фотографии из общего доступа. Она добавила, что "верит в справедливость и не верит в безнаказанность", и порекомендовала не нарушать закон даже тем, кто уверен в собственной неприкосновенности.