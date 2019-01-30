Сегодня столичные полицейские передали похищенную работу. Церемония состоялась на территории музея истории московского уголовного розыска...

В мероприятии приняли участие помощник Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина Волк, начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.Известие о том, что картина найдена, для сотрудников музеев стало настоящим подарком. Владислав Кононов от имени Министра культуры РФ Владимира Мединского выразил искренние слова благодарности всем сотрудникам правоохранительных органов, участвовавшим в этой операции, и поблагодарил за профессионализм, мастерство, оперативное раскрытие преступления. «Мы очень гордимся, что у нас есть такая полиция. Благодарны, что эта картина возвращается в музейный фонд Российской Федерации, в Русский музей»,- сказал директор Департамента музеев Минкультуры России.Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также поблагодарили полицейских. «Мне кажется, в истории похищений музейных предметов не только в России, но и в мире это уникальный случай, когда произведение было возвращено через 6-8 часов. Это пример невероятного профессионализма, слаженности работы всех структур МВД и ФСБ России и подтверждение того, что невозможно остаться безнаказанным, совершая такие преступления»,- отметила Зельфира Трегулова.Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что спецоперация была проведена в кратчайшие сроки и это позволило не только задержать подозреваемого, но и найти похищенную картину. Безусловно, этот шедевр русской культуры должен принадлежать людям.Начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Кузьмин в торжественной обстановке передал представителям Министерства культуры РФ, Русского музея и Третьяковской галереи похищенную ранее картину мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».Напомним, что в полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией, они увидели, что неизвестный снял со стены одного из залов картину и скрылся с места происшествия. Сотрудниками было установлено, что похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».В рамках расследования уголовного дела установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Похитителя по горячим следам задержали в Подмосковье. Картину обнаружили в Одинцовском районе на стройке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».