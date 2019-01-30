Олимпийский комитет России поддержит инициативу Казани принять Европейские игры 2023 года. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийский комитет России поддержит инициативу Казани принять Европейские игры 2023 года. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.Казань намерена выдвинуть свою кандидатуру на проведение Европейских игр 2023 года. В городе создана вся необходимая инфраструктура. Будет задействованы спортивные и иные объекты, построенные к Универсиаде и чемпионатам мира по водным видам спорта и футболу.Олимпийский комитет России в лице его президента Станислава Позднякова заявил о поддержке инициативы Казани. "Олимпийский комитет России, со своей стороны, всецело поддерживает это решение и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки. Казань готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Проведение Европейских игр в России может стать дополнительным плюсом для наших спортсменов при подготовке к Олимпиаде 2024 года", — цитирует Станислава Позднякова РИА Новости.